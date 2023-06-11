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​В РФС назвали соперника сборной России на сентябрь

11 Июня 2023 • 19:49 Комментировать

Июньский сбор национальной сборной России был отменён, но в сентябре команда соберётся железно, о чём недавно говорил Валерий Карпин. Российский футбольный союз уже даже нашёл для сборной соперника на товарищеский матч. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря РФС.

«Есть договорённость с Катаром о матче в сентябре. Он пройдёт на выезде», - сказал Митрофанов представителям СМИ.

Напомним, что Катар принимал чемпионат мира в ноябре-декабре прошлого года. Сборная этой страны не смогла выйти из группы, проиграв все три матча – Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов Сборная Катара
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