​Выпить с Месси за деньги: В Китае активизировались мошенники

В четверг сборная Аргентины в Китае проведёт товарищеский матч против Австралии. Приезд звёздного Лионеля Месси вызвал в Пекине не только серьёзный ажиотаж, но и активизацию мошенников. Преступники выманивают из доверчивых болельщиков деньги, делая несуществующие предложения, пишет портал Goal.

Так, мошенники предлагают за 300 тысяч юаней (примерно 40 тысяч евро) провести вечер и выпить с Месси. Также появились фейковые предложения о специальных местах на стадионе с предоставлением футболки с автографом звёздного форварда. Такое место можно «купить» примерно за тысячу евро.

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