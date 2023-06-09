Агуэро не исключил, что Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о возможном участии аргентинского нападающего «Интера» Майами Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси очень трепетно относится к своей физической форме, поэтому сейчас нельзя закрывать все двери. Он еще может сыграть на чемпионате мира в 2026 году», — приводит слова Агуэро Ole.

Экс-игрок считает, что на следующем мундиале Месси уже не будет в такой форме, как на ЧМ-2022, но ничего нельзя исключать.

Напомним, после двух лет проведенных в «ПСЖ», 35-летний аргентинец покинул команду этим летом. Новым клубом Месси стал «Интер» Майами, который выступает в МЛС.

Добавим, что сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022, одолев в финале сборную Франции.