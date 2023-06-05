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Чемпионат мира 2026

Роналду ответил, сыграет ли на ЧМ-2026

05 Июня 2023 • 07:30 Комментировать

Звездный центрфорвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, примет ли он участие в чемпионате мира 2026 года.

«Сперва мне хотелось бы сыграть на Евро-2024. Для меня сейчас важны краткосрочные цели. Затем буду смотреть, что произойдет дальше», - передает слова 38-летнего нападающего The Straits Times.

Напомним, что Криштиану в начале текущего года пополнил ряды «Аль-Насра», подписав контракт до 2025 года. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 16 поединках чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср
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