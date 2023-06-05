Роналду ответил, сыграет ли на ЧМ-2026

Звездный центрфорвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, примет ли он участие в чемпионате мира 2026 года.

«Сперва мне хотелось бы сыграть на Евро-2024. Для меня сейчас важны краткосрочные цели. Затем буду смотреть, что произойдет дальше», - передает слова 38-летнего нападающего The Straits Times.

Напомним, что Криштиану в начале текущего года пополнил ряды «Аль-Насра», подписав контракт до 2025 года. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 16 поединках чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Симеоне высказался о трансфере Роналду в «Атлетико»