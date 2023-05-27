Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси вызван в сборную Аргентины

27 Мая 2023 • 20:01 Комментировать

В субботу вечером был обнародован список футболистов, вызванных в сборную Аргентины на июньские товарищеские матчи против Австралии и Индонезии.

В список попали такие игроки: Эмилиано Мартинес, Рульи, Бенитес, Молина, Монтиэль, Пеццелла, Ромеро, Балерди, Отаменди, Медина, Тальяфико, Акунья, Паредес, Энцо Фернандо, Гидо Родригес, де Пауль, Паласиос, Макаллистер, Альмада, Ло Чельсо, Окампос, ди Мария, Месси, Хулиан Альварес, Симеоне, Гарначо, Николас Гонсалес.

Как видим, звёздный Лионель Месси получил вызов в главную команду страны.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
20:01 · Чемпионат мира 2026
Месси вызван в сборную Аргентины
14:44 · Франция. Лига 1
Эмилиано Мартинес рассказал о трогательном моменте с участием Месси
23 Мая
20:18 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии планирует провести матч в Барселоне
20 Мая
15:58 · Чемпионат мира 2026
В Саудовской Аравии придумали, как повысить шансы на приём чемпионата мира – 2030
18 Мая
22:44 · Чемпионат мира 2026
Бьелса – о назначении в сборную Уругвая: «Меня не пришлось уговаривать»
17 Мая
15:38 · Чемпионат мира 2026
Лукаку – о чемпионате мира: «Я подвёл свою страну»
16 Мая
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Лисандро Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины в июне
07:45 · Чемпионат мира 2026
Бьелса - главный тренер сборной Уругвая официально
11 Мая
23:51 · Чемпионат мира 2026
Бьелса согласился возглавить сборную Уругвая
09 Мая
23:55 · Чемпионат мира 2026
Скончался первый в истории участник пяти мундиалей
17 Апреля
13:43 · Италия. Серия А
Моуринью может возглавить одну из лучших сборных мира
15 Апреля
14:57 · Франция. Лига 1
В Аргентине открыли фреску в честь Месси 4 фото
14:50 · Чемпионат мира 2026
Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком 1
14 Апреля
17:26 · Чемпионат мира 2026
Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет» 1
09:30 · Чемпионат мира 2026
Насри: «Дешам лишил меня мечты, ему было плевать на меня»
Все новости
Рекомендуем