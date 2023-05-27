Месси вызван в сборную Аргентины

В субботу вечером был обнародован список футболистов, вызванных в сборную Аргентины на июньские товарищеские матчи против Австралии и Индонезии.
В список попали такие игроки: Эмилиано Мартинес, Рульи, Бенитес, Молина, Монтиэль, Пеццелла, Ромеро, Балерди, Отаменди, Медина, Тальяфико, Акунья, Паредес, Энцо Фернандо, Гидо Родригес, де Пауль, Паласиос, Макаллистер, Альмада, Ло Чельсо, Окампос, ди Мария, Месси, Хулиан Альварес, Симеоне, Гарначо, Николас Гонсалес.
Как видим, звёздный Лионель Месси получил вызов в главную команду страны.
Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.
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