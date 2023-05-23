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Сборная Бразилии планирует провести матч в Барселоне

23 Мая 2023 • 20:18 Комментировать

Во время июньской международной паузы сборная Бразилии планирует провести товарищеский матч против сборной Гвинеи. Игра может пройти в Барселоне, о чём на своих страницах рассказывает Globo Esporte.

Отмечается, что Бразильская футбольная федерация рассчитывает преподнести товарищескую игру против Гвинеи как мероприятие, направленное против расизма.

Свой последний товарищеский матч сборная Бразилии провела в конце марта. Тогда «селесао» проиграли Марокко с результатом 1:2.

Стоит сказать, что с работой у руля сборной Бразилии в последние месяцы связывают Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Гвинеи
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