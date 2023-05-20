Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Саудовской Аравии придумали, как повысить шансы на приём чемпионата мира – 2030

20 Мая 2023 • 15:58 Комментировать

Власти Саудовской Аравии ведут переговорный процесс с Конфедерацией африканского футбола. По данным The Guardian, аравийцы готовы инвестировать 200 миллионов долларов в африканский футбол через спонсорскую сделку.

Идея заключается в том, чтобы африканские федерации впоследствии поддержали заявку Саудовской Аравии на приём чемпионата мира в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет принять мундиаль 2030 года вместе с Грецией и Египтом. Правда, египетские власти ранее открестились от этого плана. 

Отметим, что следующий чемпионат мира в 2026 году пройдёт в трёх странах – в США, Канаде и Мексике.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
чм-2030 Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
15:58 · Чемпионат мира 2026
В Саудовской Аравии придумали, как повысить шансы на приём чемпионата мира – 2030
18 Мая
22:44 · Чемпионат мира 2026
Бьелса – о назначении в сборную Уругвая: «Меня не пришлось уговаривать»
17 Мая
15:38 · Чемпионат мира 2026
Лукаку – о чемпионате мира: «Я подвёл свою страну»
16 Мая
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Лисандро Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины в июне
07:45 · Чемпионат мира 2026
Бьелса - главный тренер сборной Уругвая официально
11 Мая
23:51 · Чемпионат мира 2026
Бьелса согласился возглавить сборную Уругвая
09 Мая
23:55 · Чемпионат мира 2026
Скончался первый в истории участник пяти мундиалей
17 Апреля
13:43 · Италия. Серия А
Моуринью может возглавить одну из лучших сборных мира
15 Апреля
14:57 · Франция. Лига 1
В Аргентине открыли фреску в честь Месси 4 фото
14:50 · Чемпионат мира 2026
Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком 1
14 Апреля
17:26 · Чемпионат мира 2026
Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет» 1
09:30 · Чемпионат мира 2026
Насри: «Дешам лишил меня мечты, ему было плевать на меня»
07 Апреля
19:18 · Чемпионат мира 2026
Украина откажется от борьбы за проведение чемпионата мира – 2030
06 Апреля
17:23 · Чемпионат мира 2026
В рейтинге ФИФА сменился лидер
05 Апреля
15:26 · Чемпионат мира 2026
Украину не исключили из заявки на проведение чемпионата мира – 2030
Все новости
Рекомендуем