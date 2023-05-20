В Саудовской Аравии придумали, как повысить шансы на приём чемпионата мира – 2030

Власти Саудовской Аравии ведут переговорный процесс с Конфедерацией африканского футбола. По данным The Guardian, аравийцы готовы инвестировать 200 миллионов долларов в африканский футбол через спонсорскую сделку.

Идея заключается в том, чтобы африканские федерации впоследствии поддержали заявку Саудовской Аравии на приём чемпионата мира в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет принять мундиаль 2030 года вместе с Грецией и Египтом. Правда, египетские власти ранее открестились от этого плана.

Отметим, что следующий чемпионат мира в 2026 году пройдёт в трёх странах – в США, Канаде и Мексике.