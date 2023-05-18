Бьелса – о назначении в сборную Уругвая: «Меня не пришлось уговаривать»

Новый главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса признался, что без особых раздумий принял предложение занять пост.

О назначении 67-летнего специалиста в уругвайскую национальную команду стало официально известно несколькими днями ранее. Договор аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

«Меня не пришлось уговаривать, так как я сам хотел стать частью этого проекта. Я аргентинец, чем очень горжусь, но я счастлив оказаться во главе сборной Уругвая. Победа на чемпионате мира? Почему бы нет, с такой командой об этом можно мечтать», – цитирует журналист Альфредо Педулла бывшего рулевого «Лидса».