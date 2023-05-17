Лукаку – о чемпионате мира: «Я подвёл свою страну»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о последнем чемпионате мира. Как известно, в Катаре «красные дьяволы» даже не смогли выйти из группы.

«Чемпионат мира получился для меня очень тяжёлым. Впервые за 15 лет игры в футбол я пережил такой момент. Я подвёл свою страну. Играть за свою страну – это здорово, и когда ты выступаешь на чемпионате мира, то хочешь извлечь максимум. Но выступить так, как выступили мы… Я действительно чувствовал себя подавленным», - рассказал Лукаку CBS Sports.

На клубном уровне Ромелу Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Во вторник команда пробилась в финал Лиги чемпионов.