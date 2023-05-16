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Бьелса - главный тренер сборной Уругвая официально

16 Мая 2023 • 07:45 Комментировать

Известный аргентинский специалист Марсело Бьелса, последним местом работы которого был английский «Лидс», занял пост главного тренера сборной Уругвая. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до 2026 года.

Напомним, что после провала на чемпионате мира – 2022 сборную Уругвая покинул Диего Алонсо. Под его руководством южноамериканская команда не смогла пробиться в плей-офф мундиаля.

Стоит отметить, что у Бьелсы есть опыт работы со сборными. С 1998 по 2004 год специалист занимал пост рулевого национальной команды Аргентины, а с 2007 по 2010 год он руководил сборной Чили.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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