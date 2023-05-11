Бьелса согласился возглавить сборную Уругвая

Рулевой Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая.

Аргентинский специалист не имеет работы с февраля прошлого года, когда был уволен из английского «Лидса». По информации издания Mundo Deportivo, Бьелса вот-вот вернётся к делу – он уже ответил согласием на предложение стать новым наставником уругвайской национальной команды. В ближайшие дни стороны встретятся для подписания контракта.

Прежним тренером уругвайцев был Диего Алонсо, покинувший должность в феврале.

Марсело Бьелса имеет богатый опыт работы с южноамериканскими сборными: с 1998 по 2004 год он возглавлял национальную команду Аргентины, а с 2007 по 2011 год трудился на благо сборной Чили.