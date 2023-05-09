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Чемпионат мира 2026

Скончался первый в истории участник пяти мундиалей

09 Мая 2023 • 23:55 Комментировать

В мексиканском городе Гуанахуато в возрасте 94-х лет скончался бывший голкипер сборной Мексики Антонио Карбахаль, рапортует пресс-служба национальной команды.

Карбахаль стал первым игроком в истории футбола, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира. Мексиканец сыграл на пяти мундиалях подряд, проходивших с 1950 по 1966 год - в Бразилии, в Швейцарии, в Швеции, в Чили и в Англии.

На данный момент всего пять игроков в истории футбола смогли повторить достижение Карбахаля. Это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и Лотар Маттеус.


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Сборная Мексики Чемпионат Мира Антонио Карбахаль
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