Скончался первый в истории участник пяти мундиалей

В мексиканском городе Гуанахуато в возрасте 94-х лет скончался бывший голкипер сборной Мексики Антонио Карбахаль, рапортует пресс-служба национальной команды.

Карбахаль стал первым игроком в истории футбола, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах мира. Мексиканец сыграл на пяти мундиалях подряд, проходивших с 1950 по 1966 год - в Бразилии, в Швейцарии, в Швеции, в Чили и в Англии.

На данный момент всего пять игроков в истории футбола смогли повторить достижение Карбахаля. Это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рафаэль Маркес, Андрес Гуардадо и Лотар Маттеус.