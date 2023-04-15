Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком

Накануне в прессе распространилась цитата марокканского футболиста Софьяна Буфаля. Он якобы говорил, что ему нравилось смотреть, как Криштиану Роналду плачет после проигранного матча на чемпионате мира - 2022.

Буфаль в социальных сетях опубликовал приписанную ему цитату и назвал её фейком. Судя по всему, марокканец либо вообще не говорил такого, либо слова футболиста переиначили.

Напомним, что сборная Марокко обыграла Португалию со счётом 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Марокканцы на прошедшем мундиале заняли четвёртое место, что для них является большим успехом.