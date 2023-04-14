Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Насри: «Дешам лишил меня мечты, ему было плевать на меня»

14 Апреля 2023 • 09:30 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции Самир Насри заявил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам лишил его футбольной мечты. Специалист не включил игрока в заявку «трёхцветных» на мундиаль 2014 года.

«Дешам лишил меня мечты. Я очень хотел выступить на чемпионате мира и уже находился в Бразилии. Тогда я провел отличный сезон, был уверен, что попаду в заявку. Когда же я увидел футболистов, которых Дешам взял вместо меня, я понял, что ему плевать на меня», - передает слова Самира Actu Foot.

Последний поединок в составе сборной Франции Насри провел в 2013 году. После этого нападающий не получал вызовов в национальную команду.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Самир Насри Сборная Франции Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
09:30 · Чемпионат мира 2026
Насри: «Дешам лишил меня мечты, ему было плевать на меня»
07 Апреля
19:18 · Чемпионат мира 2026
Украина откажется от борьбы за проведение чемпионата мира – 2030
06 Апреля
17:23 · Чемпионат мира 2026
В рейтинге ФИФА сменился лидер
05 Апреля
15:26 · Чемпионат мира 2026
Украину не исключили из заявки на проведение чемпионата мира – 2030
30 Марта
18:17 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: «Необходимо сделать всё, чтобы сборная России участвовала в отборе на ЧМ-2026»
17:40 · Чемпионат мира 2026
Дюков: «Одна из наших ключевых задач – участие сборной России в отборе на чемпионат мира» 1
11:47 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси
09:05 · Чемпионат мира 2026
Бьелса возглавит сборную Уругвая
29 Марта
11:00 · Чемпионат мира 2026
Вратарь сборной Кюрасао: «Буду спать в футболке Месси» 3
08:57 · Чемпионат мира 2026
Месси оформил 57-й хет-трик в карьере 2
08:52 · Чемпионат мира 2026
Аргентина поднимется на первое место рейтинга ФИФА 1
07:07 · Испания. Ла Лига
Роналдо уговаривает Анчелотти возглавить сборную Бразилии 1
28 Марта
23:45 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бельгии с Тедеско одолела команду Германии
21:21 · Испания. Ла Лига
Дунга: «Анчелотти способен сделать сборную Бразилии чемпионом мира»
21:20 · Чемпионат мира 2026
Германия - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
Все новости
Рекомендуем