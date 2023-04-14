Насри: «Дешам лишил меня мечты, ему было плевать на меня»

Экс-футболист сборной Франции Самир Насри заявил, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам лишил его футбольной мечты. Специалист не включил игрока в заявку «трёхцветных» на мундиаль 2014 года.

«Дешам лишил меня мечты. Я очень хотел выступить на чемпионате мира и уже находился в Бразилии. Тогда я провел отличный сезон, был уверен, что попаду в заявку. Когда же я увидел футболистов, которых Дешам взял вместо меня, я понял, что ему плевать на меня», - передает слова Самира Actu Foot.

Последний поединок в составе сборной Франции Насри провел в 2013 году. После этого нападающий не получал вызовов в национальную команду.