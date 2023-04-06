В рейтинге ФИФА сменился лидер

В четверг была обнародована новая версия рейтинга ФИФА. После мартовских матчей в рейтинге сменился лидер – на вершину забралась сборная Аргентины. «Альбиселесте», кстати говоря, являются действующими чемпионами мира. В декабре в финале мундиаля аргентинцы обыграли французов по пенальти.

На второе место поднялась сборная Франции. Сборная Бразилии, которая целый год лидировала, теперь опустилась на третье место.

В топ-10 также входят сборные Бельгии, Англии, Нидерландов, Хорватии, Италии, Португалии и Испании.

Россия, как мы уже сообщали, сохранила за собой 37-е место рейтинга ФИФА.