Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о дальнейшей карьере звездного нападающего Лионеля Месси в национальной команде.

«Не могу проникнуть в его голову. Без понятия, что он думает. Мне просто хочется, чтобы Лионель выходил на поле и получал удовольствие от футбола. Хочу, чтобы он продолжал выступать за сборную Аргентины», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финале «альбиселесе» одолели Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лео с семью голами и тремя ассистами был признан лучшим игроком турнира.