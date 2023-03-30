Месси решил, сыграет ли на чемпионате мира - 2026

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял решение насчет своей дальнейшей карьеры в сборной Аргентины. Согласно информации портала Goal.com, 35-летний форвард планирует выступить на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году.

Месси намерен провести следующий сезон в Европе, а затем перебраться в один из клубов МЛС, где будет готовиться к мундиалю. Чемпионат мира – 2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре. Месси и компания в финале победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

Только один клуб сделал предложение Месси