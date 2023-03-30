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Чемпионат мира 2026

Месси решил, сыграет ли на чемпионате мира - 2026

30 Марта 2023 • 11:36 Комментировать (2)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял решение насчет своей дальнейшей карьеры в сборной Аргентины. Согласно информации портала Goal.com, 35-летний форвард планирует выступить на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году.

Месси намерен провести следующий сезон в Европе, а затем перебраться в один из клубов МЛС, где будет готовиться к мундиалю. Чемпионат мира – 2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре. Месси и компания в финале победили Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

Только один клуб сделал предложение Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (2)
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Shvaine
30 Марта 2023 в 11:45
и в 2030 тоже,как и в 2034.
ингерман
30 Марта 2023 в 11:40
ай шмеци - ппх! А-ха-ха-ха! )))
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