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Бьелса возглавит сборную Уругвая

30 Марта 2023 • 09:05 Комментировать

Известный аргентинский специалист Марсело Бьелса, последним местом работы которого был английский «Лидс», может занять пост главного тренера сборной Уругвая. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Сесар Луис Мерло.

По данным источника, стороны уже общаются по поводу сотрудничества. Переговоры находятся на финальной стадии. Контракт Бьелсы со сборной Уругвая будет рассчитан до окончания отбора чемпионата мира – 2026. Стороны продлят сотрудничество, если команда выйдет на мундиаль

На ЧМ-2022 уругвайцы провально выступили, не сумев преодолеть групповой этап.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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