Вратарь сборной Кюрасао: «Буду спать в футболке Месси»

Пошедшей ночью состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Кюрасао. «Альбиселесте» отпраздновал разгромную победу со счетом 7:0.

После завершения встречи голкипер поигравшей команды Элой Рум обменялся футболками с лидером южноамериканской сборной Лионелем Месси.

«Месси сказал, что я совершил несколько отличных сейвов. Я никогда не сниму его футболку. Буду спать в ней», - передает слова вратаря BT Sport.

Напомним, что в этом поединке Месси оформил хет-трик. Теперь на счету 35-летнего звездного нападающего 102 гола на международном уровне. Он стал третьим игроком в истории, забившим за сборную более 100 мячей.