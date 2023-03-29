Месси оформил 57-й хет-трик в карьере

Сборная Аргентины сыграла товарищескую встречу с национальной командой Кюрасао. Южноамериканцы отпраздновали уверенную победу со счетом 7:0. Тремя забитыми мячами в составе «альбиселесте» отметился звездный нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что этот хет-трик стал для 35-летнего бомбардира 57-м в карьере.

Благодаря вчерашним голами Месси переступил отметку в 100 голов на международном уровне. В настоящий момент в активе Лионеля 102 забитых мяча. По этому показателю он занимает третье место в мировом футболе, уступая лишь Криштиану Роналду (122) и Али Даеи (109).