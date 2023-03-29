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Аргентина поднимется на первое место рейтинга ФИФА

29 Марта 2023 • 08:52 Комментировать

Пошедшей ночью сборная Аргентины провела товарищескую встречу против национальной команды Кюрасао и отпраздновала разгромную победу со счетом 7:0. В предыдущем поединке подопечные Лионеля Скалони взяли верх над Панамой (2:0).

Как отмечает журналист Алексис Бланкес в своих соцсетях, благодаря этим результатам действующие чемпионы мира захватят лидерство в обновленном рейтинге ФИФА.

Новая версия рейтинга национальных команд будет опубликована на следующей неделе. В настоящий момент Аргентина занимает вторую строчку в рейтинге, уступая два балла сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины
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