Аргентина поднимется на первое место рейтинга ФИФА

Пошедшей ночью сборная Аргентины провела товарищескую встречу против национальной команды Кюрасао и отпраздновала разгромную победу со счетом 7:0. В предыдущем поединке подопечные Лионеля Скалони взяли верх над Панамой (2:0).

Как отмечает журналист Алексис Бланкес в своих соцсетях, благодаря этим результатам действующие чемпионы мира захватят лидерство в обновленном рейтинге ФИФА.

Новая версия рейтинга национальных команд будет опубликована на следующей неделе. В настоящий момент Аргентина занимает вторую строчку в рейтинге, уступая два балла сборной Бразилии.