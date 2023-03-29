Месси встал в один ряд с Роналду по голам

Нападающий Лионель Месси принял участие в товарищеском матче сборной Аргентины. Действующему чемпиону мира противостояла национальная команда Кюрасао.

«Альбиселесте» отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0. В прошедшей встрече Месси отметился тремя забитыми мячами. Таким образом, на счету Лионеля стало 102 гола на международном уровне. Месси – третий футболист в истории, которому покорилась отметка в 100+ голов, рапортует Gracenote.

Рекордсменом по этому показателю является португалец Криштиану Роналду, забивший за сборную Португалии 122 мяча. Второе место занимает экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109).