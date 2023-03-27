Аргентина возглавит рейтинг ФИФА

К концу недели на официальном сайте ФИФА будет обновлён рейтинг национальных команд. Журналисты уже произвели подсчёты и выяснили, что на первое место выйдет сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира в марте обыграли сборную Панамы (2:0), а сборная Бразилии проиграла Марокко (1:2). Обе игры были товарищескими, но бразильцы все равно опустятся на второе место.

Напомним, что в декабре в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3. Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году сразу в трёх странах – в США, Мексике и Канаде.