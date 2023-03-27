Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Аргентина возглавит рейтинг ФИФА

27 Марта 2023 • 17:21 Комментировать

К концу недели на официальном сайте ФИФА будет обновлён рейтинг национальных команд. Журналисты уже произвели подсчёты и выяснили, что на первое место выйдет сборная Аргентины. Действующие чемпионы мира в марте обыграли сборную Панамы (2:0), а сборная Бразилии проиграла Марокко (1:2). Обе игры были товарищескими, но бразильцы все равно опустятся на второе место.

Напомним, что в декабре в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3. Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году сразу в трёх странах – в США, Мексике и Канаде.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.03.23 в 21:45
Польша Польша
Албания Албания
1.51 4.00 7.60
Видео
27.03.23 в 21:45
Австрия Австрия
Эстония Эстония
1.22 6.60 14.00
Видео
27.03.23 в 21:45
Черногория Черногория
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.10
Видео
27.03.23 в 21:45
Нидерланды Нидерланды
Гибралтар Гибралтар
1.02 23.00 60.00
Видео
27.03.23 в 21:45
Ирландия Ирландия
Франция Франция
5.00 3.70 1.75
Видео
27.03.23 в 21:45
Молдова Молдова
Чехия Чехия
13.00 5.60 1.28
Видео
27.03.23 в 21:45
Швеция Швеция
Азербайджан Азербайджан
1.18 7.20 18.00
Видео
27.03.23 в 21:45
Венгрия Венгрия
Болгария Болгария
1.99 3.30 4.20
Видео
28.03.23 в 19:00
Грузия Грузия
Норвегия Норвегия
3.80 3.35 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
17:21 · Чемпионат мира 2026
Аргентина возглавит рейтинг ФИФА
26 Марта
00:41 · Чемпионат мира 2026
Сборная Германии легко обыграла Перу, не допустив ни одного удара по своим воротам 1
25 Марта
22:15 · Чемпионат мира 2026
Германия - Перу: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:24 · Чемпионат мира 2026
​Базу сборной Аргентины переименовали в честь Месси
08:08 · Чемпионат мира 2026
Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции
24 Марта
07:46 · Франция. Лига 1
Месси забил 800-й гол в карьере
23 Марта
00:57 · Чемпионат мира 2026
Григорян: «Наслышан, что Галенои очень хороший мотиватор»
22 Марта
23:21 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии назначит нового тренера до июня
10:57 · Чемпионат мира 2026
Скалони — о награде лучшему тренеру: «Я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти»
08:46 · Чемпионат мира 2026
В сборной Аргентины хотят сохранить Месси до ЧМ-2026
00:10 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Моя карьера пошла в гору после перехода в «Астон Виллу» 1
21 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
Эдерсон: «Вероятность прихода Анчелотти в сборную Бразилии довольно высока»
22:01 · Чемпионат мира 2026
В сборной Ирака объяснили отказ от Сочи
20:08 · Чемпионат мира 2026
Тарханов – о сборной России: «В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова, есть Галактионов»
19:58 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «Если Чалов продолжить забивать, наверное, его пригласят на следующий сбор»
Все новости
Рекомендуем