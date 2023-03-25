​Базу сборной Аргентины переименовали в честь Месси

Тренировочную базу сборной Аргентины переименовали в честь Лионеля Месси. Об этом сообщил Клаудио Тапиа, который возглавляет Ассоциацию футбола Аргентины.

«Мы пережили исторический день на нашей базе, которая с сегодняшнего дня будет называться в честь Лионеля Андреса Месси – лучшего игрока мира», - написал Тапиа в социальных сетях.

Напомним, что в декабре сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

Добавим, что Лионель Месси считается главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году.

​Гранд Серии А придумал, как подписать Месси