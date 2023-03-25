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​Базу сборной Аргентины переименовали в честь Месси

25 Марта 2023 • 19:24 Комментировать

Тренировочную базу сборной Аргентины переименовали в честь Лионеля Месси. Об этом сообщил Клаудио Тапиа, который возглавляет Ассоциацию футбола Аргентины.

«Мы пережили исторический день на нашей базе, которая с сегодняшнего дня будет называться в честь Лионеля Андреса Месси – лучшего игрока мира», - написал Тапиа в социальных сетях.

Напомним, что в декабре сборная Аргентины стала чемпионом мира. В финале мундиаля «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

Добавим, что Лионель Месси считается главным претендентом на «Золотой мяч» в 2023 году.

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Лионель Месси Сборная Аргентины
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