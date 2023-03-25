Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после товарищеского матча против Панамы (2:0) вспомнил о победе над Францией в финале чемпионата мира – 2022. Он взял микрофон и объявил минуту молчания для подопечных Дидье Дешама, об этом рапортует La Nueva.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины одолела французов в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.

Этот титул стал для южноамериканской команды третьим в истории. Лучшим футболистом турнира был признан нападающий Лионель Месси, который забил семь голов и отдал три ассиста.