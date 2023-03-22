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Скалони — о награде лучшему тренеру: «Я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти»

22 Марта 2023 • 10:57 Комментировать
Аргентина
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Панама
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о награде лучшему тренеру, которую он получил на церемонии The Best FIFA.

Напомним, ранее 44-летний специалист выиграл с Аргентиной чемпионат мира, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря прошлого года. Соперниками Скалони в споре за звание лучшего тренера были Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Реал»).   

«Когда вы выигрываете чемпионат мира, все ваши хорошие качества становятся заметнее в глазах окружающих, но я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти. Я горжусь наградой, но это преувеличение», — цитирует Скалони TyC Sports.

Скалони возглавляет национальную команду Аргентины с 2018 года. Ранее он также работал помощником тренера в «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Лионель Скалони
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