Скалони — о награде лучшему тренеру: «Я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о награде лучшему тренеру, которую он получил на церемонии The Best FIFA.

Напомним, ранее 44-летний специалист выиграл с Аргентиной чемпионат мира, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря прошлого года. Соперниками Скалони в споре за звание лучшего тренера были Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Реал»).

«Когда вы выигрываете чемпионат мира, все ваши хорошие качества становятся заметнее в глазах окружающих, но я не могу поставить себя на один уровень с Гвардиолой и Анчелотти. Я горжусь наградой, но это преувеличение», — цитирует Скалони TyC Sports.

Скалони возглавляет национальную команду Аргентины с 2018 года. Ранее он также работал помощником тренера в «Севильи».