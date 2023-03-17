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Чемпионат мира 2026

Анри определился с предпочтительным местом работы

17 Марта 2023 • 01:30 Комментировать

Наставник Тьерри Анри готов возглавить сборную США.

На днях появились слухи о возможном назначении знаменитого экс-нападающего на пост рулевого женской сборной Франции, что позднее было опровергнуто. Согласно сведениям издания ESPN, Анри хотел бы занять должность главного тренера мужской сборной США. Недавно француз признавался, что отлично знаком с игроками, выступающими в МЛС.

Сборная США остаётся без тренера с момента ухода Грегга Берхалтера, руководившего командой на чемпионате мира в Катаре.

Тьерри Анри ранее занимал должность ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Тьерри Анри
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