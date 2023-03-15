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Чемпионат мира 2026

Булыкин считает, что расширение ЧМ положительно повлияет на футбол

15 Марта 2023 • 19:20 Комментировать

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о новой схеме проведения чемпионата мира, которая будет использоваться с 2026 года. Ранее стало известно, что на чемпионате мира-2026 сыграют 48 сборных. Всего будет 12 групп по четыре команды.

«Я думаю, что эта реформа повлияет хорошо на футбол. Большинство команд, которые смогут принять участие в ЧМ-2026, при прежних правилах никогда бы не отобрались», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт также отметил, что меньше статусных команд будут пропустить мундиаль, как это произошло со сборной Италии на турнире в Катаре. Чем больше сборных, тем больше будет матчей, которые помогут в популяризации футбола и открытии новых интересных команд всем поклонникам данного вида спорта.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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