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​Немецкий футбольный союз не поддержит переизбрание Инфантино главой ФИФА

15 Марта 2023 • 17:41 Комментировать

В четверг в Руанде пройдёт заседание конгресса ФИФА. В повестке дня будет переизбрание Джанни Инфантино президентом ФИФА. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф выступил с заявлением. В нём говорится о том, что DFB не поддержит переизбрание Инфантино.

Нойендорф отмечает, что ФИФА должна стать более открытой и прозрачной, когда речь идёт об отношениях с национальными ассоциациями.

«Я заинтересован в поддержании критического и конструктивного сотрудничества с ФИФА, в частности с её президентом. Надеюсь, это будет реализовано в ближайшие годы», - сказал Нойендорф.

Отметим, что у Джанни Инфантино нет конкурентов на выборах президента ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино
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