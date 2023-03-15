​Немецкий футбольный союз не поддержит переизбрание Инфантино главой ФИФА

В четверг в Руанде пройдёт заседание конгресса ФИФА. В повестке дня будет переизбрание Джанни Инфантино президентом ФИФА. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф выступил с заявлением. В нём говорится о том, что DFB не поддержит переизбрание Инфантино.

Нойендорф отмечает, что ФИФА должна стать более открытой и прозрачной, когда речь идёт об отношениях с национальными ассоциациями.

«Я заинтересован в поддержании критического и конструктивного сотрудничества с ФИФА, в частности с её президентом. Надеюсь, это будет реализовано в ближайшие годы», - сказал Нойендорф.

Отметим, что у Джанни Инфантино нет конкурентов на выборах президента ФИФА.