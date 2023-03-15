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​Лёв может возглавить топ-сборную

15 Марта 2023 • 15:53 Комментировать

Йоахим Лёв находится без работы уже больше полутора лет. Специалист покинул должность главного тренера сборной Германии после Евро-2020. Как стало известно изданию Bild, 63-летний специалист заинтересован в работе со сборной Бразилии.

«Селесао» сейчас как раз находятся без рулевого. После чемпионата мира – 2022 тренерский мостик в бразильской национальной команды оставил Тите.

Отметим, что Йоахим Лёв возглавлял сборную Германии очень долго – с 2006 по 2021 год. За этот период команда провела 198 матчей, в которых отпраздновала 125 побед при 39 ничьих и 34 поражениях.

Главное достижение Йоахима Лёва – титул чемпиона мира в 2014 году. Турнир тогда проходил в Бразилии, и в полуфинале Бундестим разнесла «селесао» со счётом 7:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Йоахим Лёв
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