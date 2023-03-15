Стала известна дата проведения финального матча следующего чемпионата мира

Не успели еще остыть страсти катарского чемпионата мира, как ФИФА принялась готовиться к следующему турниру, который, как известно, пройдет летом 2026 года в трех странах Северной Америки - Канада, США и Мексика.

В столице Руанды Кигали прошел 73-й Конгресс ФИФА, в ходе которого был определен формат турнира, а также зафиксированы некоторые даты, касаемо чемпионата. Финальный матч будет сыгран девятнадцатого июля 2026 года, а все национальные чемпионаты должны быть завершены к 24 мая.

Так что в общей сложности игроки будут задействованы на чемпионате мира 56 дней - ровно столько же, сколько на ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.