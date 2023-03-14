​ФИФА утвердила новый формат чемпионата мира – 2026

Совет ФИФА утвердил новый формат чемпионата мира. На следующем турнире в 2026 году участвовать будут 48 сборных вместо 32.

Итак, 48 команд будут разбиты на 12 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут сборные, которые финишируют в группах первыми и вторыми, а также восемь лучших сборных среди третьих мест. Таким образом, плей-офф будет начинаться со стадии 1/16 финала.

На чемпионате мира – 2026 пройдёт 104 матча – на 40 матчей больше, чем при предыдущем формате.

Стоит сказать, что изначально ФИФА рассматривала разделение 48 сборных на 16 групп по 3 команды.

Отметим, что чемпионат мира в 2026 году примут США, Канада и Мексика.