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Чемпионат мира 2026

ФИФА отказалась от групп по 3 команды – инсайд о формате чемпионата мира – 2026

14 Марта 2023 • 14:18 Комментировать

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в 2026 году. Турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Это будет первый мундиаль с 48 командами вместо 32. Предполагалось, участники финальной части будут разделены на 16 групп по 3 команды. Судя по всему, ФИФА отказалась от этого варианта.

Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, команды будут разделены на 12 групп по 4 команд. В плей-офф выйдут команды, которые займут 1 и 2 места в квартетах, а также 8 лучших третьих мест. Совет ФИФА должен принять именно такой формат.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА ЧМ-2026
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