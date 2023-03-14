ФИФА отказалась от групп по 3 команды – инсайд о формате чемпионата мира – 2026

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в 2026 году. Турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Это будет первый мундиаль с 48 командами вместо 32. Предполагалось, участники финальной части будут разделены на 16 групп по 3 команды. Судя по всему, ФИФА отказалась от этого варианта.

Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, команды будут разделены на 12 групп по 4 команд. В плей-офф выйдут команды, которые займут 1 и 2 места в квартетах, а также 8 лучших третьих мест. Совет ФИФА должен принять именно такой формат.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.