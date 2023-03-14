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Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии

14 Марта 2023 • 11:37 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что сборная России будет одним из фаворитов Футбольной ассоциации Центральной Азии. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас все научились играть в футбол, поэтому с любым соперником необходимо действовать в полную силу. Отметим, что этот турнир должен состояться в июне текущего года.

«Сборная России будет одним из фаворитов турнира. В Азии есть команды, которые играют хорошо. Азиатские сборные это показали на чемпионате мира», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. В конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с Ираном и Ираком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин
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ИРАН РОССИЯ
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