Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что сборная России будет одним из фаворитов Футбольной ассоциации Центральной Азии. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас все научились играть в футбол, поэтому с любым соперником необходимо действовать в полную силу. Отметим, что этот турнир должен состояться в июне текущего года.

«Сборная России будет одним из фаворитов турнира. В Азии есть команды, которые играют хорошо. Азиатские сборные это показали на чемпионате мира», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. В конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с Ираном и Ираком.