Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное участие сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) в июне 2023 года

- По-моему, это хорошо, потому что в данный момент нет вариантов, и лучше играть с кем-нибудь, чем не играть вообще в течение, возможно, многих лет. Играть – самое главное для всех. Если мы посмотрим на состав сборной России в квалификации на чемпионат мира после Евро-2020, то даже там было много новичков, не говоря уже о последних товарищеских матчах. Все в детстве мечтают о сборной, и право футболистов – возможность получать вызов туда. Карпин посмотрит их в официальных матчах. Конечно, надо принимать участие в чемпионате Центральной Азии, если есть такой шанс. И неважно, слабые или неслабые соперники. Иран принимает участие в чемпионатах мира, тот же Узбекистан – хорошая команда. Афганистан, Таджикистан Туркменистан, Кыргызстан – не знаю.