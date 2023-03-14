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Клинсманн усилил свой тренерский штаб бывшим партнёром по «Интеру»

14 Марта 2023 • 09:25 Комментировать

Новый наставник южнокорейской сборной Юрген Клинсманн решил усилить свой тренерский штаб хорошо знакомой ему персоной - итальянцем Паоло Стрингарой.

Они познакомились еще в молодости, когда Клинсманн выступал за «Интер». Стрингара провел в миланском клубе лишь сезон, 1990/1991, но за это время успел так сдружиться с Юргеном, что это сотрудничество дало свои плоды намного позже, ибо Паоло уже помогал Клинсманну в бытность того тренером сборной США. И теперь снова будет помогать ему решать амбициозные задачи.

Напомним, что сборная Южной Кореи регулярно выступает в финальной части чемпионата мира, а в Катаре даже вышла в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Сборная Южной Кореи Паоло Стрингара
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