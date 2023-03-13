Поход за трофеем начинается: Почему Россия должна играть на чемпионате ЦАФА

В понедельник стало известно, что сборная России может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Одной из главных футбольных новостей начала недели стало возможное участие сборной России на турнире. Речь не про отбор к чемпионату мира и не про Кубок Азии. Конечно, чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации выглядит совсем уж мелким турниром. Этот турнир нельзя назвать официальным в полной мере, да и в июне 2023 года пройдёт лишь первый розыгрыш.

Состав участников воображение тоже не поражает. В эту Ассоциацию входят Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Кроме этих шести сборных и России на турнир должны пригласить ещё одну команду из Азии. Однако вряд ли стоит ждать какого-то сильного представителя. Если смотреть на рейтинг ФИФА как на показатель силы соперников, то для России турнир интересным быть не должен. Наша сборная занимает 37-е место, Иран – 24-е, а вот остальные команды существенно ниже. Узбекистан – 77-й, Кыргызстан – 94-й, Таджикистан – 108-й, Туркменистан – 135-й, а Афганистан и вовсе 150-й. С другой стороны, лишь две последние команды не пробились на Кубок Азии, который в следующем году пройдёт в Катаре.

По формуле турнира восемь команд будут разбиты на две группы, победители которых встретятся в финале, а вторые команды – в поединке за третье место. Очевидно, что сборная Россия должна ставить себе задачу выиграть данное соревнование или хотя бы оказаться в финале. Конечно, трофей ценным не будет, но нам сейчас не до выбора.

Многие задаются вопросом, зачем сборной России участвовать в таком турнире. Мол, соперники слабые, а статус всё равно товарищеский. Выиграем – славы никакой, а любая неудача станет лишь ударом по репутации. Однако вопрос вызывают как раз разговоры о том, что надо отказаться. Сборная России по неспортивным причинам лишилась какого-либо соперничества вообще. Наша команда играет лишь товарищеские поединки. При этом в товарищеских матчах с теми же Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном было видно, что у наших ребят отсутствовала хоть какая-то мотивация.

Чемпионат ЦАФА – это борьба за какой-никакой трофей. Конечно, даже победа в нём едва ли станет каким-то предметом гордости. Однако спортсмены на то и спортсмены, что у них должно быть в крови выиграть хоть какой-то трофей. Это намного лучше, чем товарищеские матчи без какой-либо цели.

Важно это и для футболистов. Валерий Карпин зовёт много молодых игроков, и для них это будет хоть какой-то серьёзный опыт матчей на победу. В конце концов за ничью в товарищеской встрече ругать точно не будут, а вот за неудачи на чемпионате ЦАФА могут и спросить. За неимением другой возможности надо получать опыт здесь и сейчас.

Вопрос о том, участвовать на чемпионате ЦАФА или нет, вообще стоять не должен. Если бы у сборной России был выбор, можно было бы обсуждать, дискутировать, воротить нос. Однако мы до сих пор с трудом находим партнёров даже для товарищеских матчей. Россия в ближайшее время не сыграет ни на каком большом турнире. Ближайшая возможная мечта – это чемпионат мира-2026, если нас допустят до отбора хотя бы. В этой ситуации сборная должна играть там, где может, или проще вообще перестать её созывать, пока ситуация не изменится.

Будет ли нам интересно смотреть за матчами сборной России на чемпионате ЦАФА? Спору нет, мы избалованы соперничеством с Англией, Хорватией, Испанией, Уругваем ещё в недавнем прошлом. Однако ситуация такая, что сейчас придётся готовиться к соперникам совсем иного уровня. Остаётся лишь надеяться, что привыкать к подобным рода турнирам не придётся. Пока же надо выиграть чемпионат ЦАФА.

Роман Андреев

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