​«Газпром» станет спонсором турнира в Центральной Азии, на котором может выступить сборная России

В июне Ассоциация футбола Центральной Азии впервые организует свой турнир. Ожидается, что на нём выступит сборная России. Команда Валерия Карпина составит компанию сборным Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и ещё одной приглашённой команде.

По данным Metaratings, спонсором этого турнира станет «Газпром».

Участие в азиатском турнире может стать хорошим опытом для сборной России. Дело в том, что в последнее время команда Валерия Карпина на фоне внедрённых санкций проводит только товарищеские матчи.

Сборная России летом выступит на турнире – известны возможные соперники