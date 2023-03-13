​В Ираке не против перехода России из УЕФА в АФК

Мохаммед Имад, который является пресс-секретарём сборной Ирака, ответил на вопрос о том, как местная федерация отнесётся к теоретическому переходу Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы не против того, чтобы Россия присоединилась к числу азиатских сборных. Но переход российского футбола в АФК должен быть решением РФС, мы к этому не имеем никакого отношения», - высказался Имад, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас не участвует в турнирах, проводимых УЕФА. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские игры. Что касается клубов, то представители РПЛ не выступают в еврокубках.

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