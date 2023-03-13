​«Я не в курсе»: Карпин отреагировал на информацию об участии сборной России на турнире в Азии

В июне сборная России может выступить на турнире, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии. Комментарий на этот счёт дал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», - сказал Карпин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Как известно, в настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые были наложены на Российский футбольный союз в прошлом году. Так, например, сборную России не допустили в отбор чемпионата Европы 2024 года.

Сборная России летом выступит на турнире – известны возможные соперники