​В РФС прокомментировали возможность участия сборной России на турнире в Азии

В Российской футбольном союзе (РФС) дали комментарий по поводу возможного участия сборной России на турнире в Азии.

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В настоящий момент сборная России проводит только товарищеские матчи. В рамках футбольных санкций российская национальная команда была отстранена от турниров под эгидой УЕФА.

Добавим, что в конце марта сборная России должна провести товарищеские игры против Ирана и Ирака.

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