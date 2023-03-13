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​Матчи сборной России на азиатском турнире будут учитываться в рейтинге ФИФА

13 Марта 2023 • 14:37 Комментировать

В июне сборная России выступит на турнире, который проводит Ассоциация футбола Центральной Азии. Результаты выступлений в этом соревновании будут учитываться в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий пресс-службы Федерации футбола Таджикистана.

«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в прошлом году на Россию были наложены футбольные санкции. В настоящий момент команда Валерия Карпина не выступает в турнирах под эгидой УЕФА. Российская сборная ограничивается товарищескими матчами.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России
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