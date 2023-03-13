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Чемпионат мира 2026

Сборная Эквадора назначила нового главного тренера

13 Марта 2023 • 08:29 Комментировать

Сборная Эквадора представила нового главного тренера. Национальную команду возглавил испанский специалист Феликс Санчес, который сменил у руля южноамериканцев аргентинца Густаво Альфаро.

Перед новым тренером уже поставлена четкая задача – вывести Эквадор на чемпионат мира – 2026. Следующий мундиаль пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Предыдущим местом работы Санчеса была национальная сборная Катара. С этой командой испанский тренер стал триумфатором Кубка азиатских наций в 2019 году. Под его руководством Катар выступал на домашнем чемпионате мира – 2022, финишировав на последнем месте в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Эквадора Феликс Санчес
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