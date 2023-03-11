Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Дешам раскритиковал сборную Аргентины, ставшую чемпионом мира

11 Марта 2023 • 13:47 Комментировать

В декабре сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира по пенальти после ничьей со счётом 3:3. После финала вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес исполнил некрасивый жест, приложив награду лучшему голкиперу турнира к паху и посмотрев в сторону французских фанатов. Позже Мартинес во время торжества держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Комментарий по поводу поведения аргентинцев дал рулевой сборной Франции Дидье Дешам.

«Для меня не проблема, что они прыгали на крыше автобуса и радовались. Но понятия уважения для них не существовало. Никто этого не заслуживает, особенно Килиан. Затем были извинения… Некоторые ситуации зашли слишком далеко», - рассказал Дешам в интервью Figaro.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
13:47 · Чемпионат мира 2026
​Дешам раскритиковал сборную Аргентины, ставшую чемпионом мира
09:31 · Чемпионат мира 2026
Сборная Венесуэлы назвала преемника Пекермана
07:30 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира-2030 - Марокко предлагает себя вместо Украины
10 Марта
19:05 · Чемпионат мира 2026
Орлов: Общественность заставит Карпина взять Дзюбу в сборную, если форвард продолжит забивать
18:56 · Чемпионат мира 2026
«Сборная России должна обыгрывать Иран и Ирак» — Якубко
14:43 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «История Дзюбы в сборной закончена»
14:29 · Чемпионат мира 2026
​Кечинов: «Здорово, что сборная России проведёт матч дома»
12:51 · Чемпионат мира 2026
Божович: «Если Карпину понадобится Дзюба, то он обязательно его вызовет»
12:26 · Чемпионат мира 2026
Сычёв оценил расширенную заявку сборной России
12:05 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Кокорин может принести пользу сборной»
09 Марта
23:10 · Чемпионат мира 2026
Немецкий защитник Вайзер прокомментировал возможность выступления за сборную Алжира
22:52 · Чемпионат мира 2026
Габулов: «Хорошо, что сборная России может проводить товарищеские матчи»
22:35 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: «Здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге»
22:10 · Чемпионат мира 2026
Бышовец высказался о проведении матча сборных России и Ирака в Санкт-Петербурге
Все новости
Рекомендуем