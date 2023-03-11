​Дешам раскритиковал сборную Аргентины, ставшую чемпионом мира

В декабре сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира по пенальти после ничьей со счётом 3:3. После финала вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес исполнил некрасивый жест, приложив награду лучшему голкиперу турнира к паху и посмотрев в сторону французских фанатов. Позже Мартинес во время торжества держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Комментарий по поводу поведения аргентинцев дал рулевой сборной Франции Дидье Дешам.

«Для меня не проблема, что они прыгали на крыше автобуса и радовались. Но понятия уважения для них не существовало. Никто этого не заслуживает, особенно Килиан. Затем были извинения… Некоторые ситуации зашли слишком далеко», - рассказал Дешам в интервью Figaro.