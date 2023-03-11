Сборная Венесуэлы назвала преемника Пекермана

Стало известно имя нового главного тренера национальной сборной Венесуэлы. Как сообщается на официальном сайте федерации футбола страны, наставником команды назначен аргентинский специалист Фернандо Батиста. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три с половиной года - до завершения чемпионата мира - 2026.

На посту главного тренера сборной Венесуэлы Батиста заменил Хосе Пекермана. До этого Фернандо работал его ассистентом, а также тренировал молодежную сборную страны.

Стоит отметить, что Венесуэла еще ни разу в своей истории не выходила на чемпионат мира.