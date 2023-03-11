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Чемпионат мира 2026

Чемпионат мира-2030 - Марокко предлагает себя вместо Украины

11 Марта 2023 • 07:30 Комментировать

Не прошло и трех месяцев с окончания катарского чемпионата мира, а футбольная общественность уже задумалась о Мундиале, которому предстоит пройти в 2030 году. Как известно, на проведение турнира претендуют Испания с Португалией, которые хотят выдвинуть совместную заявку.

Еще весной прошлого года к ним громогласно присоединилась Украина, воспользовавшись тем, что на тот момент отказывать ей в чем-либо в Европе считалось правилом дурного тона - из той же, в принципе, серии, что и намерение «провести Евровидение-2023 в Мариуполе», что, вполне очевидно, вряд ли возможно сейчас.

Однако сейчас приоритеты изменились - и вот уже в Марокко, вдохновленные успехом на катарском Мундиале, предлагают себя вместо Украины для совместной заявки с Португалией и Испанией. Их конкурентами является совместная заявка Греции, Саудовской Аравии и Египта, а также Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. 

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Евро-Футбол.Ру,
чм-2030 Марокко
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