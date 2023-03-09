Немецкий защитник Вайзер прокомментировал возможность выступления за сборную Алжира

Футболист бременского «Вердера» Митчелл Вайзер высказался о возможности выступления за сборную Алжира.

«У меня всегда был такой вариант в голове. Для меня важно сыграть в крупном международном турнире, и я думаю, что с Алжиром у меня больше шансов достичь этого», — приводит слова немецкого защитника издание Algeria FC.

Напомним, что ранее появилась информация о возможной смене спортивного гражданства Вайзером, который прежде представлял Германию на молодёжном уровне. Причиной для выступлений за Алжир стали корни по материнской линии. В нынешнем сезоне Митчелл провёл в футболке «Вердера» 20 матчей в рамках немецкой Бундеслиги, забив один гол при семи результативных передачах.