Габулов: «Хорошо, что сборная России может проводить товарищеские матчи»

Бывший футболист российской национальной команды Владимир Габулов высказался о проведении матча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что сборная может проводить товарищеские матчи. И вдвойне хорошо, что у сборной есть возможность проводить матчи в родных стенах», — заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью «Чемпионату». По его мнению, на трибунах «Газпром Арены» не удастся собрать полные трибуны, предположив, что игру могут посетить 40-50 тысяч болельщиков.

Напомним, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта. Этот поединок станет первым домашним для подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года.