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Колыванов: «Здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге»

09 Марта 2023 • 22:35 Комментировать

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о переносе встречи сборных России и Ирака в Санкт-Петербург.

«Конечно, здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Тем более давно не играли в России. Как мне кажется, очень хорошая новость для наших болельщиков», — заявил бывший футболист сборных СССР, СНГ и России в интервью «Чемпионату». Колыванов также выразил надежду на полные трибуны на «Газпром Арене», учитывая, что национальная команда давно не выступала при родных стенах.

Напомним, что первую с ноября 2021 года домашнюю встречу подопечные Валерия Карпина проведут 26 марта в Северной столице. Изначально игра против Ирака планировалась в Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов Сборная Ирака
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