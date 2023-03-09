Колыванов: «Здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге»

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о переносе встречи сборных России и Ирака в Санкт-Петербург.

«Конечно, здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Тем более давно не играли в России. Как мне кажется, очень хорошая новость для наших болельщиков», — заявил бывший футболист сборных СССР, СНГ и России в интервью «Чемпионату». Колыванов также выразил надежду на полные трибуны на «Газпром Арене», учитывая, что национальная команда давно не выступала при родных стенах.

Напомним, что первую с ноября 2021 года домашнюю встречу подопечные Валерия Карпина проведут 26 марта в Северной столице. Изначально игра против Ирака планировалась в Сочи.