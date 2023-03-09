Бышовец высказался о проведении матча сборных России и Ирака в Санкт-Петербурге

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец прокомментировал проведение матча сборной России в Санкт-Петербурге.

«Что касается матча Россия — Ирак в Санкт-Петербурге, происходят изменения в благоприятном направлении. Сборная России играет, есть возможность держать руку на пульсе для тренеров: например, рассмотреть игроков на перспективу», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, Валерий Карпин проводит необходимую ротацию состава при сложившейся ситуации. Также Бышовец высказался об интересе к сборной, объяснив это сильным и зрелищным футболом отечественных клубов.

Напомним, что российская национальная команда проведёт первый домашний матч с ноября прошлого года против сборной Ирака 26 марта на «Газпром Арене».